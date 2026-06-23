كيف تفهمين طفلك.. إخصائية أمراض أطفال تكشف تفاصيل منصة جديدة للأمهات

كشفت الدكتورة ولاء نصر الغيطاني،اخصائية امراض اطفال ومؤسسة منصة إلكترونية عن مبادرة تستهدف دعم الأمهات ومساعدتهن على فهم طبيعة أطفالهن ومتابعة مراحل نموهم المختلفة، من خلال منصة إلكترونية متخصصة تجمع بين التوعية والاستشارات الطبية والتقييم المبكر لقدرات الأطفال.

تفاصيل المبادرة

وأكدت الغيطاني أن المبادرة جاءت انطلاقًا من أهمية دور الأم في اكتشاف قدرات طفلها ومواهبه منذ السنوات الأولى من عمره، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو مساعدة الأمهات على بناء علاقة أقوى مع أبنائهن وفهم احتياجاتهم النفسية والسلوكية والتعليمية بشكل أفضل.

وأوضحت أن المنصة تستهدف الأطفال منذ يوم الولادة وحتى سن 10 سنوات، حيث تتيح للأم متابعة مراحل النمو المختلفة والتعرف على المؤشرات الطبيعية لكل مرحلة عمرية، بما يساعدها على اكتشاف أي تأخر أو نقاط ضعف قد تحتاج إلى تدخل مبكر.

وأضافت أن المبادرة لا تقتصر على متابعة النمو فقط، بل تهدف أيضًا إلى اكتشاف المواهب والقدرات الخاصة لدى الأطفال وتنميتها، إلى جانب رصد التحديات التي قد تواجههم في مراحلهم الأولى والعمل على التعامل معها بصورة علمية صحيحة.

وأشارت إلى أن المنصة توفر مساحة تفاعلية للأمهات لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بأطفالهن، سواء في الجوانب الصحية أو النفسية أو السلوكية أو التعليمية، على أن يتولى فريق من الأطباء والمتخصصين الرد على هذه الاستفسارات بشكل مباشر عبر الإنترنت.

وأكدت أن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح ضرورة لدعم الأسرة الحديثة، لافتة إلى أن المنصة تسعى لتوفير مصدر موثوق للمعلومات والاستشارات، بما يساعد الأمهات على اتخاذ قرارات صحيحة تتعلق بتربية الأطفال ومتابعة نموهم.

وشددت الدكتورة ولاء نصر الغيطاني على أن السنوات الأولى من عمر الطفل تعد الأكثر أهمية في تشكيل شخصيته وقدراته، وهو ما يجعل الاكتشاف المبكر للمواهب ونقاط الضعف خطوة أساسية نحو بناء جيل أكثر قدرة على النجاح والإبداع.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المبادرة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأمهات، وتوفير الدعم العلمي والعملي لهن، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال وتعزيز فرصهم في النمو السليم وتحقيق أقصى استفادة من قدراتهم ومواهبهم.