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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كاتدرائية أول الشهداء استفانوس بمريوط تحتفل بتكريس كنيسة الشهيد مارمينا

صلاة القداس الإلهي
صلاة القداس الإلهي
ميرنا رزق

شهدت كاتدرائية أول الشهداء القديس استفانوس بمريوط، إقامة القداس الإلهي من مذبح الشهيد مارمينا، وذلك بمناسبة الاحتفال بتكريس كنيسة الشهيد العظيم مارمينا.

صلاة القداس الإلهي 

وترأس القداس نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف مطران جنوب أمريكا، بمشاركة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، وسط حضور عدد من الآباء الكهنة وجموع من الشعب القبطي.

وسادت أجواء روحية مميزة خلال صلوات القداس، حيث رفع الحاضرون الصلوات والتسابيح بهذه المناسبة المباركة، معبرين عن فرحتهم بتكريس الكنيسة وتذكار الشهيد العظيم مارمينا، الذي يُعد أحد أبرز شهداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويأتي الاحتفال في إطار اهتمام الكنيسة بإحياء المناسبات الروحية وتأكيد ارتباط أبنائها بسير القديسين والشهداء الذين قدموا حياتهم شهادة للمسيح عبر العصور.

القداس مارمينا مطران جنوب أمريكا الكهنة الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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