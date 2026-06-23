صراع الصدارة يشتعل.. موعد مباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026 والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي إنجلترا وغانا مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي.

وتمثل المباراة اختبارا حقيقيا لطموحات المنتخبين، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق الفوز والانفراد بصدارة المجموعة في ظل البداية القوية التي قدمها المنتخبان في الجولة الافتتاحية.

موعد مباراة إنجلترا وغانا والقناة الناقلة

تنطلق مباراة إنجلترا وغانا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء وتنقل عبر قناة beIN Sports MAX 2 في مواجهة ينتظر أن تشهد إثارة كبيرة بين القوة الأوروبية والطموح الإفريقي.

إنجلترا تبحث عن مواصلة الانطلاقة القوية

يدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على كرواتيا بنتيجة 4-2 في أول ظهور رسمي تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

وقدم "الأسود الثلاثة" أداء هجوميا لافتا في الجولة الأولى الأمر الذي أعاد الثقة للجماهير الإنجليزية التي تأمل في استعادة أمجاد الماضي والتتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخ المنتخب.

غانا تسعى لمواصلة المفاجآت

على الجانب الآخر، يخوض منتخب غانا المواجهة بطموحات كبيرة بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على بنما بهدف دون رد في الجولة الأولى ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

ورغم أن الأداء الغاني لم يكن مقنعا بشكل كامل في المباراة الافتتاحية فإن "النجوم السوداء" يأملون في مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق مفاجأة جديدة أمام المنتخب الإنجليزي.

صراع الصدارة يشعل المواجهة

تزداد أهمية المباراة في ظل تقاسم إنجلترا وغانا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما مع تفوق المنتخب الإنجليزي بفارق الأهداف.

ويحتل منتخب بنما المركز الثالث دون نقاط بينما يتذيل منتخب كرواتيا ترتيب المجموعة من دون رصيد ما يجعل مواجهة اليوم حاسمة في رسم ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.