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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بينهم مرموش.. 4 لاعبين مصريين في التشكيل المثالي للمجموعة السابعة

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

كشفت شبكة "هوسكورد" العالمية المتخصصة في الإحصائيات وتحليل أداء اللاعبين عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 وذلك عقب انتهاء مباريات الجولة التي شهدت تألقا لافتا لعدد من نجوم المنتخبات المشاركة.

مصر تتألق بثلاثية في شباك نيوزيلندا

ونجح المنتخب المصري في تحقيق فوز ثمين على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية، ليعزز الفراعنة حظوظهم في التأهل إلى الدور المقبل.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة إيران وبلجيكا، ليبقى الصراع مفتوحا على بطاقتي التأهل قبل الجولة الأخيرة.

رباعي مصري في التشكيلة المثالية

وشهدت التشكيلة المثالية حضورا مصريا لافتا بعدما ضم التشكيل أربعة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني، هم محمد صلاح وأحمد فتوح وعمر مرموش ومصطفى زيكو، بعد المستويات المميزة التي قدموها أمام نيوزيلندا.

وجاء انضمام الرباعي المصري تتويجا للدور الكبير الذي لعبوه في تحقيق الانتصار سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي، ليؤكدوا تفوق الفراعنة في الجولة الثانية.

محمد صلاح بين الأعلى تقييما

واصل محمد صلاح تألقه مع المنتخب الوطني بعدما حصل على تقييم 7.7 درجة، ليصبح من بين أعلى اللاعبين تقييما في التشكيلة المثالية بفضل مساهماته الهجومية المؤثرة وصناعته للفرص.

كما حجز مصطفى زيكو مكانه ضمن أفضل لاعبي الجولة بعد حصوله على تقييم 7.2 درجة عقب الأداء القوي الذي قدمه خلال اللقاء.

وفي الجانب الدفاعي، تواجد أحمد فتوح في التشكيلة المثالية بتقييم بلغ 6.9 درجة فيما نال عمر مرموش تقييم 7.0 درجات ليواصل تألقه اللافت مع الفراعنة في البطولة.

سيطرة مصرية وإيرانية على التشكيلة

ولم يقتصر التألق على لاعبي المنتخب المصري فقط إذ شهدت التشكيلة المثالية تواجد أربعة لاعبين من منتخب إيران وهم الحارس علي رضا بيرانفاند وروزبه رضايان وحسين كناني وصالح خليل زاده.

كما ضمت التشكيلة الثنائي البلجيكي يوري تيليمانس وشارل دي كيتيلاري بالإضافة إلى النيوزيلندي إليجاه جاست.

الفراعنة يواصلون الحلم المونديالي

ويعكس الحضور القوي للاعبي منتخب مصر في التشكيلة المثالية حجم التأثير الذي قدمه نجوم الفراعنة خلال الجولة الثانية، في ظل سعي المنتخب لمواصلة مشواره الناجح في كأس العالم 2026، عندما يواجه منتخب إيران في الجولة المقبلة من دور المجموعات.

كأس العالم 2026 محمد صلاح أحمد فتوح عمر مرموش مصطفى زيكو منتخب مصر منتخب ايران منتخب بلجيكا

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