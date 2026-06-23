اتحاد السلة يعلن مواعيد انطلاق الموسم الجديد

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي اجتماعه يوم 21 يونيو، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمسابقات وشئون الأندية والاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد، حيث انتهى الاجتماع إلى اتخاذ عدة قرارات مهمة في إطار تطوير منظومة اللعبة ودعم المنتخبات الوطنية.

وقرر مجلس الإدارة تقييم أداء لجان الاتحاد خلال الفترة الماضية، مع إعادة تشكيلها بما يحقق المزيد من الكفاءة ويسهم في تنفيذ خطط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

كما وافق المجلس على مخاطبة الأندية بشأن المديونيات المتراكمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للوائح المنظمة.

واعتمد مجلس الإدارة موعد انطلاق دوري المرتبط للموسم الجديد، حيث تقرر أن تبدأ منافسات الرجال يوم 11 سبتمبر المقبل، فيما تنطلق منافسات السيدات يوم 19 سبتمبر.

كما تم اعتماد موعد انطلاق بطولة كأس المرحوم الدكتور مجدي أبو فريخة للفروع اعتبارًا من 17 يوليو المقبل.

وكلف مجلس الإدارة لجنة المسابقات التي يشرف عليها الكابتن محمد فتحي، بالتنسيق مع لجنة المنتخبات القومية التي يشرف عليها الكابتن طارق السعيد، بإعداد أجندة متكاملة للموسم الجديد، بما يراعي الارتباطات المحلية والدولية للمنتخبات والأندية.

وفي إطار دعم منتخبات 3×3، قرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن مصطفى خضر رئيسًا للجنة المنتخبات الوطنية لكرة السلة 3×3.

كما اعتمد المجلس تعيين الدكتور محمد ممدوح، استشاري جراحة العظام بكلية طب قصر العيني، رئيسًا للجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنظومة الطبية وتوفير أفضل سبل الرعاية للاعبين والمنتخبات الوطنية.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، على تطوير منظومة العمل، ووضع خطة متكاملة للموسم الجديد بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة وتحقيق أهداف المنتخبات الوطنية على مختلف المستويات.