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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ناشئات السلة يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لكأس العالم

منتخب ناشئات السلة
منتخب ناشئات السلة
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر للناشئات تحت 17 عامًا لكرة السلة، مباراة ودية أمام منتخب إسبانيا، اليوم الأحد، في أولى التجارب الودية في المعسكر الخارجي المقام في إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئات المقرر إقامتها في التشيك خلال شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أن بعثة منتخب مصر تستمر في إسبانيا في مدينة مالجا، حتى 29 من يونيو الجاري، ويتخلل  المعسكر إقامة أربع مباريات ودية، أمام إسبانيا والتشيك، بالإضافة إلى مباراتين أمام منتخب كوت ديفوار.

ويرأس البعثة، العقيد أحمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.


مواعيد مباريات منتخب مصر الودية في إسبانيا

مصر وإسبانيا يوم 21 يونيو

مصر وكوت ديفوار يوم 23 يونيو

مصر والتشيك يوم 27 يونيو

مصر وكوت ديفوار يوم 28 يونيو

وعقب انتهاء المعسكر الإسباني، تعود البعثة إلى مصر لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى ألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الألماني، في إطار الاستعدادات النهائية قبل انطلاق البطولة.

ومن ألمانيا، تتوجه بعثة منتخب مصر مباشرة إلى التشيك للمشاركة في منافسات كأس العالم للناشئات تحت 17 عامًا، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو المقبل.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب محمد محروس مديرًا فنيًا، ويعاونه نهال سعد المدرب العام، وماجد سلامة مدربًا، منى عبد المنعم مدير الفريق، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، فاطمة جمال طبيبة الفريق.

منتخب مصر للناشئات منتخب مصر كرة السلة منتخب إسبانيا

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