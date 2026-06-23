من الإغماءات إلى محاولات الغش.. مشاهد لافتة داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظات

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم، عددًا من الوقائع والحوادث المتفرقة بالتزامن مع أداء الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، تنوعت بين حالات إغماء وإصابات مفاجئة داخل بعض اللجان، إلى جانب وفاة أحد الملاحظين أثناء أداء عمله، في مشاهد إنسانية لفتت الأنظار خلال ثاني أيام ماراثون الامتحانات .

محافظة الدقهلية

أصيبت طالبة بانخفاض فى ضغط الدم داخل لجنة ثانوى أزهرى بالدقهلية.

حيث أصيبت طالبة بلجنة معهد فتيات ميت الخولي داخل اللجنة

تدعى دينا عبده عبد الحميد 18 عاما مقيمة ميت الخولي منية النصر بانخفاض في ضغط الدم وتم علاجها داخل اللجنة.

كما أصيبت الطالبه زينب السعيد المتولي 18 عاما مقيمة الكردى بإغماء بلجنة معهد فتيات ميت الخولي وتم نقلها إلى مستشفى منية النصر.



محافظة قنا



كشف مسئولو أمن مكلفين بتفتيش طلاب الثانوية العامة بقنا، أمام لجان الامتحانات عن طريقة جديدة للغش، حيث ضبط طالبين بحوزتهم سماعات على شكل كارت لاستخدامه فى الغش بأحد لجان مركز دشنا شمال قنا.

وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، تفتيش ذاتى للطلاب أثناء دخولهم اللجان، للتأكد من عدم حيازتهم هواتف محمولة أو أى أدوات مساعدة للغش، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية.

محافظة الإسماعيلية

في لفتة إنسانية تعكس روح المحبة والدعم، حرصت مجموعة من الراهبات بمحافظة الإسماعيلية على تقديم الدعم النفسي والمعنوي لطالبات الثانوية العامة، وذلك قبل دخولهن لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وقامت الراهبات بتوزيع مراوح محمولة على الطالبات لمساعدتهن على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وتخفيف الأجواء الصعبة التي تسبق الامتحانات، وسط حالة من الامتنان والسعادة بين الطالبات وأولياء الأمور.

محافظة سوهاج



في مشهد إنساني خطف الأنظار أمام إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، حرص أحد أولياء الأمور على استقبال ابنته فور خروجها من اللجنة بابتسامة عريضة بددت توتر الساعات الماضية، في لقطة عكست حجم الدعم النفسي الذي يقدمه الآباء والأمهات لأبنائهم خلال ماراثون الثانوية العامة.

وكانت الطالبة أمنية أيمن محمود، بالشعبة الأدبية، من بين الطالبات اللاتي خرجن من امتحان اللغة الأجنبية الثانية وبدت على وجهها علامات الارتياح، بعدما تمكنت من أداء الامتحان بصورة جيدة، مؤكدة أن امتحان اللغة الفرنسية جاء في مستوى الطالب المتوسط وأن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا لإنهاء جميع الأسئلة ومراجعتها قبل تسليم ورقة الإجابة.

