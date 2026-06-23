قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني ينتقد موازنة التعليم ويطالب بإعادة توزيع مخصصات المدارس بشكل عادل
القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لوعكة صحية
اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو
وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة
نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
التعليم : إنضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم
نزل 700 جنيه.. خسائر الجنيه الذهب تتواصل تحت ضغط التراجع العالمي
من الإغماءات إلى محاولات الغش.. مشاهد لافتة داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظات
لقاء عربي - فرنسي يبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الإغماءات إلى محاولات الغش.. مشاهد لافتة داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
قسم المحافظات

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم، عددًا من الوقائع والحوادث المتفرقة بالتزامن مع أداء الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، تنوعت بين حالات إغماء وإصابات مفاجئة داخل بعض اللجان، إلى جانب وفاة أحد الملاحظين أثناء أداء عمله، في مشاهد إنسانية لفتت الأنظار خلال ثاني أيام ماراثون الامتحانات .

محافظة الدقهلية 

أصيبت طالبة بانخفاض فى ضغط الدم  داخل  لجنة ثانوى أزهرى بالدقهلية.

حيث أصيبت طالبة بلجنة معهد فتيات ميت الخولي داخل اللجنة
تدعى  دينا عبده عبد الحميد 18 عاما مقيمة ميت الخولي منية النصر  بانخفاض في ضغط الدم وتم علاجها داخل اللجنة.

كما أصيبت الطالبه زينب السعيد المتولي 18 عاما  مقيمة الكردى  بإغماء بلجنة معهد فتيات ميت الخولي وتم نقلها إلى مستشفى منية النصر. 


محافظة قنا 
 

كشف مسئولو أمن مكلفين بتفتيش طلاب الثانوية العامة بقنا، أمام لجان الامتحانات عن طريقة جديدة للغش، حيث ضبط طالبين بحوزتهم سماعات على شكل كارت لاستخدامه فى الغش بأحد لجان مركز دشنا شمال قنا.

وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، تفتيش ذاتى للطلاب أثناء دخولهم اللجان، للتأكد من عدم حيازتهم هواتف محمولة أو أى أدوات مساعدة للغش، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية.

محافظة الإسماعيلية 

في لفتة إنسانية تعكس روح المحبة والدعم، حرصت مجموعة من الراهبات بمحافظة الإسماعيلية على تقديم الدعم النفسي والمعنوي لطالبات الثانوية العامة، وذلك قبل دخولهن لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وقامت الراهبات بتوزيع مراوح محمولة على الطالبات لمساعدتهن على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وتخفيف الأجواء الصعبة التي تسبق الامتحانات، وسط حالة من الامتنان والسعادة بين الطالبات وأولياء الأمور.

محافظة سوهاج 


في مشهد إنساني خطف الأنظار أمام إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، حرص أحد أولياء الأمور على استقبال ابنته فور خروجها من اللجنة بابتسامة عريضة بددت توتر الساعات الماضية، في لقطة عكست حجم الدعم النفسي الذي يقدمه الآباء والأمهات لأبنائهم خلال ماراثون الثانوية العامة.

وكانت الطالبة أمنية أيمن محمود، بالشعبة الأدبية، من بين الطالبات اللاتي خرجن من امتحان اللغة الأجنبية الثانية وبدت على وجهها علامات الارتياح، بعدما تمكنت من أداء الامتحان بصورة جيدة، مؤكدة أن امتحان اللغة الفرنسية جاء في مستوى الطالب المتوسط وأن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا لإنهاء جميع الأسئلة ومراجعتها قبل تسليم ورقة الإجابة.
 

امتحانات الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية محافظة الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

شيخ الأزهر يبحث مع مسؤول أممي سبل تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين

الأدعية المستجابة في يوم عاشوراء

الأدعية المستجابة في يوم عاشوراء.. ردد 5 كلمات نبوية لقضاء الحاجة والرزق

القارئ أبو العينين شعيشع رحمه الله

أحد أعلام دولة التلاوة .. الأوقاف تحيي ذكرى وفاة أبو العينين شعيشع

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد