مدرب السنغال: النرويج عاقبتنا في أصعب اللحظات.. ونتمسك بالأمل

أكد باب ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه واجه صعوبة كبيرة أمام النرويج في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المنافس نجح في استغلال توقيتات حاسمة لتسجيل الأهداف.

وخسر منتخب السنغال أمام النرويج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء شهد إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، ليواصل المنتخب السنغالي نتائجه السلبية في البطولة بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام فرنسا.

وقال ثياو عقب المباراة: “كانت مواجهة صعبة أمام فريق تسبب لنا في الكثير من المشاكل، لقد كانوا فعالين للغاية ونجحوا في تسجيل أهداف في لحظات مؤثرة من اللقاء”.

وأضاف: “بعد الهدف الأول استعدنا توازننا، لكننا تلقينا هدفًا ثانيًا أربك حساباتنا، ويجب علينا دعم اللاعبين لأن الوضع ليس سهلًا”.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة التركيز في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، قائلاً: “لا يزال لدينا أمل، سنقاتل حتى النهاية من أجل حصد النقاط الثلاث رغم صعوبة المهمة”.

وعلى جانب الترتيب، رفع منتخب النرويج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف فرنسا المتصدر، ليحسم تأهله إلى دور الـ32، بينما بقي منتخب السنغال دون نقاط بعد خسارتين متتاليتين.