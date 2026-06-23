القبض على المتهمين بالتعدى على شخصين بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام آخرين بالتعدى عليه وصديقه بالضرب وإحداث إصابتهما وإتلاف سيارته بإستخدام عصى خشبية حال قيامهما بتصوير مقطع فيديو بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر وصديقه (طالبان – مقيمان بالقاهرة – مصابان بكدمات وسحجات) ، وأفادا أنه بتاريخ 16/ الجارى وحال توقفهما بالسيارة قيادة أحدهما أمام إحدى الفيلات بمنطقة التجمع الخامس لتصوير مقطع فيديو ترفيهى قام حارس العقار وقاطنيه بالتعدى عليهما بالضرب و إحداث إصابتهما المشار إليها وإحداث تلفيات بالسيارة.

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص ونجله، وحارس العقار") مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، بمواجهتهم أقروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين المذكوران لإعتراضهما على توقفهما أمام العقار محل سكنهما وتصوير مقاطع فيديو وإحداث ضوضاء تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب مما أسفر عن إصابتهم وأنكروا إحداثهم تلفيات بالسيارة و إتهما المذكوران بالتعدى عليهما بالضرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





