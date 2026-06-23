سقوط مصابين.. مشاجرة بالعصى الخشبية بسبب خلافات الجيرة بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام العصى الخشبية بأسيوط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يونيو الجارى تبلغ مركز شرطة أسيوط بحدوث مشاجرة بين طرف أول: 3 أشخاص “مصابين بكدمات وكسور متفرقة”، وطرف ثان: سائق "مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس"، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات عائلية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام العصى الخشبية مما أدى لحدوث الإصابات المُشار إليها.

وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وأضافوا بتخلصهم من العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.