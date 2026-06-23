لجنة الدراما بـ "الأعلى للإعلام" تجتمع غداً لتقييم مسلسلات ما بعد الموسم الرمضاني

تعقد لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة الفنية ماجدة موريس، غداً الأربعاء، اجتماعها الدوري وذلك لإجراء قراءة نقدية وتقييم شامل للأعمال الدرامية والمسلسلات التي تم عرضها في الفترة التي أعقبت موسم دراما رمضان 2026.

ومن المقرر أن تطرح اللجنة على طاولة نقاشها تقارير رصد وتحليل مجموعة من الأعمال التلفزيونية الحديثة، وفي مقدمتها مسلسلات "اللعبة"، "الفرنساوي"، "ابن الشركة"، و"قلب مفتوح".

وتهدف اللجنة من خلال هذه الاجتماعات الدورية إلى رصد الاتجاهات الفنية الجديدة في الدراما المصرية خارج المواسم التقليدية، وتقييم محتواها ومدى ملاءمته لصناعة الوعي، إلى جانب مناقشة سبل دعم حرية الإبداع الفني وتطوير أدواته، والبحث عن آليات جديدة للارتقاء بالصناعة الدرامية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: المخرج الكبير أحمد صقر، والمخرج الكبير هاني لاشين، والكاتبة الصحفية علا الشافعي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، والكاتب الصحفي والناقد أحمد الشريف، والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست زين خيري شلبي، والناقد السينمائي رامي المتولي، وأحمد عبد الغني المشرف على المرصد الإعلامي بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ودينا المقدم، وأمير يوسف.