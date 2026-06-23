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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يتألق في كأس العالم ويقتحم قائمة أفضل الحراس بالمونديال

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
إسراء أشرف

واصل حارس منتخب مصر مصطفى شوبير تألقه اللافت في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تواجد ضمن قائمة أفضل حراس المرمى من حيث عدد التصديات حتى الآن، عقب المستويات المميزة التي قدمها في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا بدور المجموعات.

وجاء شوبير في المركز الرابع بالقائمة، بعد أن نجح في القيام بـ7 تصديات جميعها من داخل منطقة الجزاء، ليؤكد حجم تألقه وقدرته على التعامل مع الكرات الخطيرة في المباريات الكبرى.

وتصدر القائمة حارس منتخب كوراساو إلوي روم بـ19 تصديًا، منها 14 من داخل منطقة الجزاء، فيما حل حارس إيران علي رضا في المركز الثاني بـ13 تصديًا، وجاء حارس قطر محمود أبو ندى ثالثًا بـ9 تصديات.

وقدم شوبير أداءً مؤثرًا خلال المواجهتين، حيث تصدى لـ4 فرص محققة أمام بلجيكا، ومثلها أمام نيوزيلندا، ليساهم بشكل مباشر في تعادل مصر في الجولة الأولى 1-1، ثم الفوز في الجولة الثانية 3-1.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في لقاء حاسم لتحديد ملامح التأهل إلى الدور المقبل.

مصطفى شوبير شوبير منتخب مصر مصر كأس العالم كأس العالم 2026 مونديال 2026

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