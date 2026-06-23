برلمانية: تعميق الصناعة ضرورة استراتيجية لتعزيز الإنتاج وتقليل الواردات

أشادت وفاء رشاد عضو مجلس الشيوخ بجهود الدولة والحكومة في ملف تعميق وتحديث الصناعة المصرية، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل خياراً استراتيجياً يستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتقليل فاتورة الواردات من خلال توفير بدائل محلية للمكونات والمواد الخام، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقالت النائبة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة طلبات تعميق الصناعة وتطويرها، إن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم ركائز تحقيق النمو المستدام، مشيرة إلى أن زيادة الاعتماد على المنتج المحلي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وأكدت رشاد أهمية العمل على تحديد وتوطين مستلزمات الإنتاج والخامات التي يتم استيرادها من الخارج، بما يسهم في رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية.

وطالبت وفاء رشاد الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، من بينها منح إعفاءات ضريبية على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، وإقرار حزمة من التيسيرات والمحفزات الجديدة لدعم المشروعات الصناعية، خاصة المتعثرة منها، إلى جانب ضبط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات الحصول عليها.

وشددت على أن توطين صناعة الدواء في مصر يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الصحي، مشددة على ضرورة استمرار دعم الصناعات الاستراتيجية التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتحد من الاعتماد على الاستيراد.