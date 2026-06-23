قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة
وزير التموين يبحث مع وفد بولندي تعزيز التعاون في الأمن الغذائي وتجارة الحبوب
الأوقاف: 170.5 مليون جنيه دعما لـ46.8 ألف مستفيد عبر إدارة البر |خاص
الفراخ تعود للخلف| تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن: تبدأ من 50 جنيهًا
إعلامي عن تريزيجه: لاعب سالك وربنا يوفقه
ترامب: إيران وافقت بشكل تام وكامل على عمليات التفتيش النووي
رسميًا.. برشلونة يعلن ضم حمزة عبدالكريم بشكل نهائي حتى 2029
الأزهر للفتوى: قضاء حوائج الناس من أعظم أبواب الخير وجبر الخواطر
وزير الصناعة أمام الشيوخ: نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030
مليون دولار لا تكفي.. كيف تعطل الخلافات المالية انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي؟
وزير خارجية باكستان: هجمات إسرائيل على لبنان كادت أن تعرقل التوصل لاتفاق قبل محادثات أمريكا وإيران
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تعميق الصناعة ضرورة استراتيجية لتعزيز الإنتاج وتقليل الواردات

وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ
وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أشادت وفاء رشاد عضو مجلس الشيوخ  بجهود الدولة والحكومة في ملف تعميق وتحديث الصناعة المصرية، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل خياراً استراتيجياً يستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتقليل فاتورة الواردات من خلال توفير بدائل محلية للمكونات والمواد الخام، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقالت النائبة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة طلبات تعميق الصناعة وتطويرها، إن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم ركائز تحقيق النمو المستدام، مشيرة إلى أن زيادة الاعتماد على المنتج المحلي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وأكدت رشاد أهمية العمل على تحديد وتوطين مستلزمات الإنتاج والخامات التي يتم استيرادها من الخارج، بما يسهم في رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية.

وطالبت وفاء رشاد الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، من بينها منح إعفاءات ضريبية على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، وإقرار حزمة من التيسيرات والمحفزات الجديدة لدعم المشروعات الصناعية، خاصة المتعثرة منها، إلى جانب ضبط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات الحصول عليها.

وشددت على أن توطين صناعة الدواء في مصر يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الصحي، مشددة على ضرورة استمرار دعم الصناعات الاستراتيجية التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتحد من الاعتماد على الاستيراد.

وفاء رشاد مجلس الشيوخ الصناعة الصادرات الجلسة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

العطش

هل العطش المستمر في الصيف طبيعي؟.. خبيرة تغذية توضح متى يتحول إلى علامة خطر

الشاي الأسود

احترس من تفاعلات الأدوية.. اكتشف أضرار الإكثار من الشاي

الجهاز الهضمي

3 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي

بالصور

ساندوتشات الكفتة البيتي بطعم المطاعم.. وصفة اقتصادية مثالية للنادي والمصيف والرحلات الصيفية

ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد