وزير الصناعة أمام الشيوخ: نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الصناعة تأتي "على رأس القطاعات القابلة للتنمية خاصة في المرحلة المرحلة، لافتا إلى وجود جهود واضحة ومتابعة مستمرة من الدولة لهذا الملف.

وأشار وزير الصناعة خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد : أننا نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030 "هدف أساسي ورئيسي وقادرين نحققه".مبينا ضرورة التوازي بين نمو الصادرات وزيادة المكون المحلي قائلا : "احنا مستهدفين زيادة المكون المحلي والتعميق باستخدام الكتولوجيا .

وشدد وزير الصناعة على وجود عجز في الميزان التجاري قائلاً إن "من الطبيعي في الدول اللي بتبني صناعات معينة ان يكون لديها عجز تجاري خلال المراحل الأولية . وأضاف أن المشكلة تتحول إلى أزمة "لو فجوة في الميزان التجاري كبيرة ولو كانت مستمرة".

وطالب الوزير لجنة الصناعة بالشيوخ بموافاته "بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها حتى يتسنى للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها"، مؤكداً أن خطة الوزارة تشمل دعم المصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة "باختلاف حجمها خاصة إذا كان تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية".

كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد قد ناقش 4 طلبات مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لتعميق الصناعة المصرية وتوطين صناعة الدواء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة