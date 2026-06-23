محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع الإسكان الريفي بأرض الملك بباريس

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، خلال جولتها الميدانية بمركز باريس، مشروع الإسكان الريفي بمنطقة أرض الملك بقرى بغداد، وذلك في إطار متابعة الأصول والمشروعات الخدمية القائمة وتعظيم الاستفادة منها ،يرافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، وعلي نجاح رئيس المركز.

اطلعت المحافظ على موقف المشروع المقام على مساحة 5 أفدنة، ويضم 50 بيتًا ريفيًا، ويشمل مرافق البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، حيث كلفت بتشكيل لجنة فنية تضم الجهات المعنية لمراجعة الموقف الحالي للوحدات السكنية والبنية التحتية، ووضع تصور متكامل للاستفادة منها وفق الضوابط المنظمة، مع حصر أية احتياجات أو أعمال مطلوبة لرفع كفاءتها، كما وجهت بدراسة التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بالأراضي المتاحة بالمنطقة بالتنسيق مع مديرية الزراعة وتذليل أي معوقات تواجه صغار المستثمرين.

من ناحية أخرى، وجهت مجدي بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوزيع مساحة 200 فدان بزمام المشروع، بواقع 3.5 فدان لكل مستفيد من المنازل، مع التنسيق مع مديرية الزراعة لوضع تصور لاستغلال هذه المساحات في زراعة النباتات الطبية والعطرية، وتقديم أوجه الدعم الفني والإرشادي اللازمة للمنتفعين، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي المخصصة، وتحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة.