الرئيس السيسي يهنئ فرسان مالطا بالعيد القومي ورئيس موزمبيق بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى صاحب السمو غبطة الأخ جون دنلاب، الأمير والرئيس الأعظم لنظام فرسان مالطا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد السيد محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة نظام فرسان مالطا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس دانيال فرانسيسكو شابو، رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

واوفد السيد أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية موزمبيق بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.