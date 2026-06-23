طهران تعلن ثلاثة أيام عطلة رسمية تزامنًا مع جنازة خامنئي واستعدادات واسعة لمراسم التشييع

أعلنت السلطات الإيرانية تخصيص ثلاثة أيام عطلة رسمية في العاصمة طهران تزامنًا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في خطوة تعكس حجم الاستعدادات الرسمية والشعبية المرتقبة للمشاركة في مراسم الوداع التي تعد من أكبر الفعاليات العامة التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية ودولية، فإن العطلة تهدف إلى تسهيل مشاركة المواطنين في مراسم التشييع وإدارة الحركة داخل العاصمة التي تستعد لاستقبال أعداد كبيرة من المشاركين والوفود القادمة من مختلف المحافظات، إضافة إلى شخصيات دينية وسياسية من خارج إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ترتيبات موسعة أعلنتها السلطات الإيرانية منذ أسابيع، حيث أكدت وسائل إعلام رسمية أن مراسم التشييع ستستمر عدة أيام وتشمل فعاليات في طهران ومدينة قم قبل أن تُختتم بعملية الدفن في مدينة مشهد، مسقط رأس خامنئي وأحد أهم المراكز الدينية في البلاد.

وبحسب التقارير، بدأت الجهات الحكومية والبلديات والأجهزة الأمنية في تنفيذ خطط خاصة لتنظيم حركة المرور وتأمين مسارات التجمعات الكبرى، مع توقعات بحضور جماهيري واسع قد يصل إلى ملايين المشاركين. كما جرى تجهيز مواقع رئيسية في العاصمة لاستقبال المعزين وإقامة الصلوات والفعاليات الرسمية المرتبطة بمراسم الوداع.

ويحمل إعلان العطلة الرسمية أبعادًا تنظيمية ورمزية في الوقت نفسه، إذ تسعى السلطات الإيرانية إلى توفير الظروف المناسبة لإقامة مراسم واسعة النطاق تليق بالمكانة السياسية والدينية التي شغلها خامنئي على مدى عقود. كما يُنظر إلى هذه المراسم باعتبارها حدثًا مفصليًا في تاريخ الجمهورية الإسلامية، خاصة في ظل التطورات السياسية التي شهدتها إيران خلال الأشهر الماضية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة ذروة الفعاليات الرسمية والشعبية المرتبطة بمراسم التشييع، وسط متابعة إقليمية ودولية واسعة لما تمثله المناسبة من أهمية سياسية ودينية داخل إيران وخارجها.