أميرة فتحي تتأثر بصورة من طفولتها في ندوة بـ صدى البلد | شاهد

تأثرت الفنانة أميرة فتحي بصورة من طفولتها خلال ندوة خاصة لموقع "صدى البلد"، حيث استرجعت العديد من الذكريات الخاصة التي تحدثت عنها للمرة الأولى، مؤكدة أن تلك الصورة تحمل لها مشاعر كبيرة وتعيدها إلى أجمل مراحل حياتها.

وقالت أميرة فتحي خلال الندوة: "بحب الصورة دي جدًا، لأنها بتفكرني ببراءة الأطفال، وكانت فترة جميلة ومليانة تفاصيل بسيطة وحلوة، وكل ما بشوفها بحس إني رجعت بالزمن لسنين كتير فاتت".

وأضافت أنها قامت مؤخرًا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لدمج صورة طفولتها مع صورتها الحالية، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة: "لما عملت الصورة بالذكاء الاصطناعي وجمعت صورتي وأنا صغيرة مع صورتي وأنا كبيرة، ناس كتير افتكروها بنتي، لكن الحقيقة إن دي أنا في المرحلتين".

وكشفت أميرة فتحي عن جانب من شخصيتها في الصغر، قائلة: "كنت طفلة شقية جدًا وبحب الحركة واللعب، ودايمًا بعمل مواقف ومقالب لكن في نفس الوقت كنت محبوبة من كل اللي حواليا".

وأشارت إلى أن صور الطفولة تظل من أغلى الذكريات التي يحتفظ بها الإنسان مهما مرت السنوات، لأنها تعكس لحظات صادقة وبسيطة لا يمكن تعويضها، مؤكدة أن استعادة تلك الذكريات تمنحها شعورًا بالسعادة والحنين.