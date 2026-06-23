استعرضوا القوة.. السجن المشدد 15 عاما لـ 3 متهمين في مقتل شخص بأسيوط

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة، مزارع، حضوريا واثنين آخرين غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما بعد إدانتهم بقتل شخص واستعراض القوة بسبب خلافات بينهم بقرية المطمر بمركز ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجح عبد الحميد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وئام سامي نجيب الرئيس بالمحكمة، ومصطفى رشاد طرة، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان جامع وأحمد سعد.

تعود وقائع القضية رقم 4715 لسنة 2024 جنايات ساحل سليم، إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بإطلاق أعيرة نارية ناحية قرية المطمر ووجود مصاب .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة ساحل سليم، وتبين من المعاينة والفحص إصابة " عصام . ر . م" وتوفي متأثرا بإصابته أثناء تلقي العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمود . ل . م " 48 عاما ، مزارع وآخرين هاربين.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم وآخرين باستعراض القوة قبل المجني عليهم " عصام . ر . م" وشقيقيه "محمد و رجب" ما أسفر عن إصابة الأول والتي أودت بحياته.



وأضافت التحريات، محاولة المتهمين فرض سطوتهم على المجني عليهم بسبب خلافات سابقة فيما بينهم.