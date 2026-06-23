أمير فهيم يقدم دويتو جديدا .. حفرنا الصخر بإيدينا

يستعد المطرب الشعبي أمير فهيم لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «حفرنا الصخر بإيدينا»، خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الموسيقية الرقمية وموقع «يوتيوب»، في تعاون فني جديد يجمعه بالمطرب الشعبي محمد البصيلي.



وتأتي الأغنية في شكل دويتو غنائي يحمل طابعًا شعبيًا عصريًا.

أغنية «حفرنا الصخر بإيدينا» من كلمات حسام موكا، وتوزيع موسيقي مانو.



ومن المقرر الإعلان عن موعد طرح الأغنية رسميًا خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإطلاقها عبر مختلف المنصات الموسيقية.



ويواصل أمير فهيم نشاطه الفني من خلال تقديم أعمال غنائية متنوعة، حيث طرح خلال العام الماضي أغنيتي "كسر العيون واجب" من كلمات حسام موكا وتوزيع مصطفى مانو، و"هاتيلنا ناس حلوين" من كلمات حسام موكا وتوزيع الحراق، واللتان حقّقتا ما يقرب من ٧ ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.