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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد علاء يعود بألبوم جديد بعد 20 عامًا من نجاح أغنيته الشهيرة خايف

أحمد علاء
أحمد علاء
قسم الفن

يعود المطرب أحمد علاء إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد يحمل اسم "مش طبيعي"، بعد نحو 20 عامًا من انطلاقته الفنية من خلال مشاركته في الموسم الأول من برنامج "إكس فاكتور"، قبل أن يحقق نجاحًا لافتًا بأغنيته الشهيرة "خايف".
 

ويضم الألبوم 5 أغنيات مختلفة يطرحها علاء بشكل متتابع بمعدل أغنية كل شهر، تجمع بين موسيقى البوب والإلكترونيك والشعبي، في محاولة لتقديم هوية فنية جديدة تعكس تطور تجربته الغنائية على مدار السنوات الماضية.
 

ويحمل الألبوم اسم "مش طبيعي" نسبة إلى الأغنية الرئيسية التي يتعاون فيها مع الملحن مدين والشاعر محمد عاطف والموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، والتي تعد واحدة من أبرز محطات الألبوم المنتظر.


كما يضم الألبوم أغنية "مأساة" التي يغلب عليها الطابع الدرامي، وأغنية "تكتكة" التي تنتمي إلى أجواء الإلكترو-شعبي الراقصة، في إطار رؤية تعتمد على تقديم أكثر من لون غنائي داخل العمل الواحد.
 

وتعيد هذه الخطوة أحمد علاء إلى واجهة المشهد الغنائي بعد مسيرة بدأت عام 2006 من خلال مشاركته في الموسم الأول من برنامج "إكس فاكتور"، والذي يعد من أوائل برامج اكتشاف المواهب الغنائية في مصر والعالم العربي، حيث لفت الأنظار وقتها ونال إشادات واسعة من لجنة التحكيم التي ضمت النجمة الكبيرة نيللي.

وعقب مشاركته في البرنامج، انضم أحمد علاء إلى ألبوم "روتانا ميشن 2"، الذي ضم أكثر من 10 أصوات شابة، وحقق من خلاله انتشارًا واسعًا، قبل أن يرسخ حضوره الجماهيري بأغنية "خايف" التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت صدورها.
 

وشكلت أغنية "خايف" محطة مهمة في مشوار أحمد علاء الفني، خاصة أنها حملت توقيع الفنان تامر عاشور، ونجحت في الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، لتصبح واحدة من الأغنيات التي ما زالت حاضرة في ذاكرة المستمعين حتى اليوم، رغم مرور عشرين سنة على طرحها.

تامر عاشور أغاني تامر عاشور صور تامر عاشور

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