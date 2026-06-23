قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية : تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور .. وتخفيض عجز الموازنة لـ4.9%
تحذيرات من هجمات مقلدة .. هجوم مونتريال يعيد المخاوف من عنف الإنسيل
عملة لويك بيلودو .. كيف تصدر خبير اقتصادي تريند الألعاب الإلكترونية
بعد موافقة النواب .. المالية تحسم جدل ضريبة الغاز الطبيعي
الطاقة الذرية : تفتيش محدود لمنشأة بوشهر النووية .. واستمرار القيود
الدهّابة تهدد مصر بـ كارثة بيئية | خبير استراتيجي يكشف عن معلومة قومية مهمة
بـ قميص المنتخب وشعار مفيش نوم .. وزير الري يترأس اجتماعا رسميًا لمناقشة ملف المياه
قرار مفاجئ | ليبيا تحظر دخول مواطني 4 دول .. وتبدأ إجراءات ترحيل واسعة
تطورات محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري
وصلت للضرب | خناقة جديدة في مستشفى .. وتدخل أمني عاجل
إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة في حادث سير بـ قويسنا
لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من قاعات العرض إلى مساحات التعافي.. كيف يعيد قطاع الفنون التشكيلية تعريف دور المتحف في المجتمع؟

فعاليات قطاع الفنون التشكيلية
فعاليات قطاع الفنون التشكيلية
جمال الشرقاوي

لم تعد المتاحف في مصر مجرد أماكن تحفظ الأعمال الفنية وتعرضها للجمهور، بل بدأت تتحول تدريجيًا إلى فضاءات حية للحوار والإبداع والتأثير المجتمعي، وبين جدران المتاحف وقاعات العرض التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، تتشكل اليوم تجارب جديدة تجمع بين الفن والتعلم والتعافي النفسي، في مشهد يعكس رؤية أكثر اتساعًا لدور الثقافة في حياة الإنسان.


وخلال الأيام الماضية شهدت متاحف وقاعات القطاع سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي جمعت بين دعم الفنانين الشباب، واستعادة رموز الفن المصري، وتوظيف الإبداع كأداة للتنمية والتعافي المجتمعي.
 

ففي متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية استضافت قاعة «حامد عويس» معرض «تصوير معاصر»، الذي ضم مجموعة من الأعمال الفنية لفنانين شباب شاركوا في تجارب ميدانية متخصصة في رسم المناظر الخلوية بمدينة الإسكندرية. 

وجاءت الأعمال ثمرة إشراف أكاديمي شارك فيه عدد من أساتذة كلية الفنون الجميلة، من بينهم الدكتورة هويدا السباعي والدكتورة سحر درغام والدكتورة آية حامد، في خطوة تعكس اهتمام القطاع باكتشاف المواهب الجديدة وتوفير مساحات حقيقية لعرض تجاربها.
 

وفي القاهرة، وضمن فعاليات مشروع «متحف التعافي والتنمية»، استضاف متحف الفن الحديث معرض «خارج السرب»، الذي نظمّه نادي «عدسة» للتصوير الفوتوغرافي تحت إشراف الفنان علاء الباشا. وقدّم المعرض أعمالًا بصرية استلهمت تجارب إنسانية متنوعة، تناولت مفاهيم الهوية والذاكرة والألم والتعافي، عبر لغة فنية سعت إلى تحويل المعاناة الفردية إلى طاقة إيجابية ومساحة للتأمل والحوار.
 

وأكد الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن المعرض يمثل نموذجًا لدور الفن في معالجة قضايا الإنسان المعاصر، مشيرًا إلى أن الفنون قادرة على تجاوز حدود الإبهار البصري لتصبح أداة للتواصل والتضامن وإعادة بناء الأمل.
 

وفي سياق الاهتمام بالرواد وتأثيرهم الممتد عبر الأجيال، نظم مركز الجزيرة للفنون ندوة بعنوان «تأثير الفنان سعيد الصدر على تلاميذه.. إنسان.. فنان»، ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض الاستعادي للفنان الراحل. وسلطت الندوة الضوء على القيمة الفنية والإنسانية لعميد الخزف المصري، وعلى أثره العميق في تشكيل أجيال من الفنانين الذين حملوا أفكاره ورؤاه الإبداعية إلى آفاق جديدة.
 

أما في محافظة الدقهلية، فقد شهد متحف المنصورة القومي افتتاح معرض «عدسة فوتوغرافي» بمشاركة نخبة من المصورين والفنانين. وضم المعرض أربعين عملًا فنيًا تنوعت موضوعاتها وأساليبها، معبرًا عن رؤى بصرية مختلفة تحت شعار «لحظة.. فكرة.. عدسة.. نحو رؤية مختلفة»، بما يعكس الحيوية المتزايدة لفن التصوير الفوتوغرافي وقدرته على التقاط تفاصيل الحياة وتحويلها إلى سرد بصري مؤثر.
 

ولعل التجربة الأكثر خصوصية جاءت من مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، حيث اختتم الجزء الأول من ورش العلاج بالفن ضمن مشروع «التعافي والتنمية» من خلال ورشة «أنا.. من جديد». 

واعتمدت الورشة على مزج التعبير الفني بتقنيات نفسية وإبداعية تستهدف تعزيز الثقة بالنفس والتصالح مع الذات وبناء الأمل في المستقبل.
 

كما تضمن البرنامج جلسات للاستشفاء الطربي استندت إلى روائع التراث الموسيقي المصري، في محاولة لتوظيف الفنون البصرية والموسيقى معًا كوسائل داعمة للصحة النفسية والتماسك المجتمعي.
 

وتأتي هذه الأنشطة في إطار رؤية أوسع يتبناها قطاع الفنون التشكيلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمتاحف «الأيكوم» وعدد من المؤسسات الشريكة، لإعادة صياغة مفهوم المتحف بوصفه مؤسسة ثقافية واجتماعية فاعلة، قادرة على الإسهام في التنمية الإنسانية، ودعم الفئات المختلفة، وخلق مساحات جديدة للحوار والإبداع والتعافي.
 

وبين معرض يحتفي بالمواهب الشابة، وآخر يستكشف أعماق النفس البشرية، وندوة تستعيد أثر الرواد، وورش تجعل الفن طريقًا للأمل، تبدو المتاحف المصرية اليوم أكثر قربًا من المجتمع، وأكثر قدرة على أداء دورها كجسور تربط بين الثقافة والإنسان.

المتاحف الأعمال الفنية الإبداع والتأثير المجتمعي قطاع الفنون التشكيلية الفن والتعلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

مشغولات ذهبية

115 جنيها دفعه واحدة.. هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بمصر

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

ترشيحاتنا

مصطفى زيكو

مكتشف زيكو : بدأنا معاه من الصفر في زد .. والحصاد يظهر الآن مع المنتخب

الغذاء

مها غانم : مادة E102 مسموح باستخدامها غذائياً بنسب محددة

العميد طارق العكاري، الخبير في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري

العميد طارق العكاري: ضربات استباقية متواصلة تحمي ثروات مصر وتجهض مخططات الجريمة

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد