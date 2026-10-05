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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إلغاء مباراة الأهلي وإنتركلوب الأنجولي في بطولة أفريقيا لكرة اليد.. اعرف السبب

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

أكد هاني النجدي، مدير الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، الغاء مباراة الفريق أمام إنتركلوب الأنجولي، التي كان مقررًا إقامتها في الرابعة عصر اليوم على صالة كيلامبا، ضمن منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في أنجولا.

وأوضح النجدي أنه تم إبلاغ جميع الفرق بعقد اجتماع فني جديد في الرابعة عصر اليوم ، لمناقشة المستجدات وتحديد الشكل الجديد لجدول البطولة، في ظل اعتذار فريقين عن المشاركة صباح اليوم.

وأشار مدير الفريق إلى أن الاجتماع قد يشهد إجراء تعديلات جديدة على نظام البطولة والمجموعات، وفقًا لعدد الفرق المشاركة بعد الاعتذارات الأخيرة.

الأهلي النادي الأهلي إنتركلوب الأنجولي بطولة إفريقيا للأندية فريق الأهلي

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