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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كيك البرتقال

كيك
كيك
نهى هجرس

يعد كيك البرتقال من المخبوزات المميزة والمفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كيك البرتقال بخطوات بسيطة .

مقادير كيك البرتقال 

85 جم زبدة

250 جم برتقال كامل مقطع إلى قطع كبيرة ومنزوع البذور

60 مل لبن

190 جم دقيق متعدد الاستخدامات

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

¼ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

½ ملعقة صغيرة ملح

150 جم سكر

2 بيضة

للجليز :

100 جم سكر بودرة

½ ملعقة صغيرة بشر برتقال طازج

3 إلى 4 ملعقة صغيرة عصير برتقال طازج

طريقة تحضير كيك البرتقال

سخِّني الفرن على حرارة (175 مئوية).

ادهن قالب كيك، ثم ضي ورق زبدة مع ترك حواف بارزة من الجانبين، وادهن الورق بالزبدة.

ضع قطع البرتقال والحليب في الخلاط واضرب حتى ناعمة (حوالي كوب واحد ممتلئ).

في وعاء متوسط، اخفقي الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح.

في وعاء آخر، اخفقي الزبدة مع السكر حتى تصبح كريمية وهشة (حوالي 3 دقائق).

ضيفي البيض بالتدريج واخفقي 

ضيفي نصف خليط الدقيق وامزج حتى يتجانس، ثم أضف خليط البرتقال، وبعدها باقي خليط الدقيق.

انقل العجين إلى القالب ، اخبز حتى يخرج عود الأسنان من المنتصف وعليه فتات رطبة، حوالي 35 إلى 40 دقيقة.

اتركي الكيك ليبرد 20 دقيقة، ثم أخرجه باستخدام ورق الزبدة واتركه يبرد تمامًا على شبكة.

للجليز :

اخلطي السكر البودرة وبشر البرتقال والعصير في وعاء صغير.

وزّع الجليز على الكيك البارد ثم قطعه وقدّمه.

كيك كيك برتقال مقادير كيك البرتقال طريقة عمل كيك البرتقال

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