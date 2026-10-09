قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي
هل يجوز الذهاب لشيخ لفك السحر؟.. الإفتاء تجيب
احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أوروبا بالذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر.. اعتقالات وقيود أمنية
زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة
محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب
تمثال ذهبي عارٍ لترامب داخل البرلمان الأوروبي.. الطاعون البرتقالي يثير الجدل
عدم التعامل باحترافية.. الزمالك يرد على تصريحات أهلي بنغازي بشأن فتوح
دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش
قبل 19 يوما من انتخابات الكنيست.. نتنياهو يفتح معركة شرسة على أصوات اليمين
ما اتغيرش.. سعر عيار 24 الآن في الصاغة
المستوى A .. تحركات جديدة من مجلس الزمالك بشأن شركة الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشطة؟.. فوائد غذائية وأضرار يجب الانتباه إليها

القشطة
القشطة
ريهام قدري

القشطة من الأطعمة المحببة لدى كثيرين، سواء عند تناولها مع العسل أو المربى أو استخدامها في تحضير الحلويات الشرقية والغربية، لكنها من منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون، ما يجعل تأثيرها في الجسم مرتبطًا بالكمية المتناولة وطبيعة النظام الغذائي.

وتوفر القشطة بعض العناصر الغذائية المهمة، لكنها قد تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية والدهون المشبعة عند الإفراط في تناولها، لذلك من المهم التعرف على فوائدها والمخاطر المحتملة قبل جعلها جزءًا يوميًا من النظام الغذائي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشطة؟

1. تمنح الجسم الطاقة

تحتوي القشطة على الدهون التي تمد الجسم بالطاقة، ولذلك فإن تناولها يضيف سعرات حرارية إلى الوجبة، وقد تساعد على الشعور بالشبع، لكن الإفراط فيها قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر من احتياجات الجسم.

2. تمد الجسم ببعض الفيتامينات

بحسب نسبة الدهون وطريقة التصنيع، قد تحتوي القشطة على كميات من الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل فيتامين A، الذي يساهم في دعم صحة النظر والجلد ووظائف المناعة.

3. قد تؤثر في مستويات الكوليسترول

تحتوي القشطة على دهون مشبعة، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى ارتفاع الكوليسترول الضار لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كان النظام الغذائي غنيًا أيضًا بالزبدة واللحوم الدهنية والأطعمة مرتفعة الدهون المشبعة.

4. قد تزيد الوزن عند الإفراط في تناولها

نظرًا لارتفاع كثافة السعرات الحرارية في القشطة، فإن تناول كميات كبيرة منها بصورة متكررة، خاصة مع السكر والعسل والحلويات، قد يسهم في زيادة الوزن إذا تجاوز إجمالي السعرات الحرارية احتياجات الجسم.

5. قد تسبب اضطرابات هضمية لبعض الأشخاص

قد يشعر بعض الأشخاص بالثقل أو الانتفاخ بعد تناول القشطة، خاصة عند تناول كميات كبيرة منها. كما قد تسبب منتجات الألبان المحتوية على اللاكتوز أعراضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، مع اختلاف محتوى القشطة من اللاكتوز بحسب نوعها وطريقة تصنيعها.

من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الاعتدال في تناول القشطة؟

يُفضل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو يحتاجون إلى التحكم في الوزن الانتباه إلى الكمية المتناولة، كما ينبغي لمن لديهم حساسية من بروتينات الحليب تجنب القشطة المصنوعة من الحليب.

وتختلف القيمة الغذائية للقشطة بحسب كونها قشطة طازجة أو معلبة أو منتجًا تجاريًا مضافًا إليه السكر أو مكونات أخرى، لذلك يُنصح بقراءة الملصق الغذائي عند شراء المنتجات الجاهزة.

ما الكمية المناسبة لتناول القشطة؟

لا توجد كمية واحدة تناسب الجميع، إذ يعتمد الأمر على احتياجات الجسم وإجمالي الدهون والسعرات الحرارية في النظام الغذائي. والأفضل تناول القشطة بكميات صغيرة وعلى فترات مناسبة، بدلًا من الاعتماد عليها يوميًا بكميات كبيرة.

القشطة قشطة فوائد القشطة قشطة بلدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس في الأسواق

قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

أشرف عبادة

الأهلي يتحرك لضم مدافع اتحاد العاصمة ويرصد مليون يورو لحسم الصفقة

التضامن الاجتماعى

زوجته تتعاطى المخدرات.. التضامن تنقذ أب و 5 أبناء مقيمين في الشارع

ترشيحاتنا

حرب أوكرانيا

يقاتلون لصالح روسيا.. دول أفريقية تطالب أوكرانيا بإعادة مواطنيها الأسرى من كييف

ويتكوف وكوشنر

ويتكوف وكوشنر يناقشان "حلولاً جديدة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

نتياهو

تحذيرات إسرائيلية.. المساعد العسكري السابق لنتياهو يفجر مفاجأة بشأن هجوم 7 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد