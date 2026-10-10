إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم واشتعال سيارة ثلاجة بطريق شبرا–بنها الحر

أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع أعلى طريق شبرا–بنها الحر، بالقرب من نزلة قويسنا بمحافظة المنوفية، بعدما اشتعلت النيران في سيارة ثلاجة إثر الحادث، لتلتهمها بالكامل.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع تصادم بين سيارات على الطريق، أعقبه اندلاع حريق بإحدى السيارات، مع وجود مصابين، وعلى الفور انتقلت القوات المختصة إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف.

وكشفت المعلومات الأولية عن إصابة شخصين جراء التصادم، فيما تعرض شخص ثالث لحروق نتيجة اشتعال النيران، التي امتدت داخل سيارة الثلاجة وأدت إلى احتراقها بالكامل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبدأت التعامل مع الحريق حتى تمكنت من إخماد النيران، بالتزامن مع جهود الأجهزة الأمنية لتأمين المكان ومنع تعطل حركة السيارات على الطريق.

كما جرى العمل على رفع آثار الحادث والسيارة المحترقة من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور أمام قائدي المركبات، والحد من التكدسات التي قد تنتج عن توقف السيارات بموقع التصادم، فيما عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات المعنية فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد كيفية وقوع التصادم الذي أعقبه اشتعال السيارة، إلى جانب حصر التلفيات والخسائر الناتجة عنه