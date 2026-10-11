الذهب ثابت.. سعر المعدن الأصفر الآن

استقر سعر الذهب في محلات الصاغة مع أول تعاملات اليوم الأحد 11-10-2026 دون تغيير .

سعر الذهب اليوم

وسجلت أسعار المشغولات الذهبية؛ ثباتاً من دون تغيير على مستوى الأعيرة المخلتفة دون تغيير.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6150 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7028 جنيها للشراء و 6971 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6442 جنيها للشراء و 6390 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6150 جنيها للشراء و 6100 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5271 جنيها للشراء و 5228 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 49.2 ألف جنيه للشراء و 48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4194 دولار للشراء و 4193 دولار للبيع.