سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب في تعاملات مساء اليوم، السبت 10-10-2026، على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم بقيمة تبلغ 280 جنيها على الأقل مقارنة بما كان عليه مساء أمس، الجمعة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 49.24 ألف جنيه في المتوسط.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب مساء اليوم بقيمة 15 جنيهًا على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب في آخر تحديث له

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6155 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر إلى قيمة 7034 جنيها للشراء و6977 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6448 جنيها للشراء و6395 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6155 جنيها للشراء و6105 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5275 جنيها للشراء و5232 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل إلى قيمة 4103 جنيها للشراء و4070 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 49.24 ألف جنيه للشراء و48.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4194 دولارا للشراء و4193 دولارا للبيع.