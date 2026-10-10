قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعو أوكرانيا لانتخاب رئيس جديد وسعر الديزل ارتفع بسبب ضرباتها للمصافي الروسية
تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق
قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين
وزير الكهرباء يجيب عن مدى توافر "التيار" في جميع أنحاء مصر
الخارجية: الهجمات على السعودية انتهاك صارخ للقانون الدولي واستهتار بسلامة المدنيين
هل يسمح نموذج 8 بصب الأسقف؟ منال عوض توضح موقف التصالح في مخالفات البناء
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: مستشفيات القطاع تحتاج إمدادات طبية عاجلة ومزيدا من الأطباء
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: مستشفيات القطاع تحتاج إمدادات طبية عاجلة ومزيد من الأطباء
برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية في الدوري الإسباني
منال عوض تكشف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أمام مجلس النواب
لميس الحديدي: مصر لا تنسى غزة.. ونوبل للسلام تكرّم قاضية واجهت جرائم الإبادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب في تعاملات مساء اليوم، السبت 10-10-2026، على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

 

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم بقيمة تبلغ 280 جنيها على الأقل مقارنة بما كان عليه مساء أمس، الجمعة.

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 49.24 ألف جنيه في المتوسط.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب مساء اليوم بقيمة 15 جنيهًا على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

أسعار الذهب الان في مصر

سعر الذهب في آخر تحديث له

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6155 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر إلى قيمة 7034 جنيها للشراء و6977 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو  6448 جنيها للشراء و6395 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6155 جنيها للشراء و6105 جنيهات للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5275 جنيها للشراء و5232 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل إلى قيمة 4103 جنيها للشراء و4070 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 49.24 ألف جنيه للشراء و48.84 ألف جنيه للبيع.

 

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4194 دولارا للشراء و4193 دولارا للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

صواريخ إيران

بلومبيرج : دولة كبرى تزوّد إيران بالصواريخ لمواجهة ترامب

حسن المستكاوي وحفيده

شاهد أول ظهور لـ حسن المستكاوي بعد وعكته الصحية الأخيرة رفقة حفيده

انقطاع الكهرباء في الكويت

انقطاع الكهرباء في الكويت.. 5 مغذيات بمحطة السالمية خارج الخدمة

حسين الشحات

انقسام في الأهلي بسبب حسين الشحات قبل القمة.. ومفاضلة بين خيارين

ترشيحاتنا

ركوب الأمواج

دراسة صادمة لعشاق ركوب الأمواج.. تغير المناخ يهدد أشهر مواقع الرياضة العالمية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أطعمة شهيرة تدعم جهاز المناعة.. هل الأرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان؟.. أغذية تكافح جرثومة المعدة

بالصور

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد