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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تخسر 53 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم.. وEGX70 يهبط 2.74%

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،
تراجع مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،
قسم الاقتصاد

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط بيعية دفعت رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى خسارة نحو 53 مليار جنيه، بالتزامن مع تداولات بلغت 9.4 مليار جنيه، فيما تصدر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قائمة التراجعات بانخفاض تجاوز 2.7%.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات، إذ انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 51265 نقطة.

البورصة المصرية

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.74% مسجلًا 17917 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 23997 نقطة.

رأس المال السوقي للبورصة المصرية

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، بخسائر بلغت نحو 53 مليار جنيه، فيما بلغت قيم التداول نحو 9.4 مليار جنيه، من خلال تنفيذ قرابة 269.1 ألف عملية.

تعاملات المستثمرين في البورصة

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المستثمرون العرب والأجانب إلى الشراء بصافي تعاملات بلغ 44 مليون جنيه و271 مليون جنيه على التوالي، في المقابل سجل المستثمرون المصريون صافي بيع بقيمة 226.9 مليون جنيه.

وعكست تعاملات جلسة اليوم تباينًا في أداء المؤشرات، مع تركز التراجعات الأكبر في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالمؤشر الرئيسي EGX30، بالتزامن مع خسائر ملحوظة في القيمة السوقية للأسهم المقيدة، رغم استمرار النشاط في التداولات.

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