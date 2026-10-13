بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تباين مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 5.31 نقطة بما نسبته 0.06% ليصل إلى مستوى 8654.84 نقطة، إذ جرى تداول نحو 205 ملايين سهم عبر 15 ألفا و731 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 56 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 16.62 نقطة بما نسبته 0.19% ليصل إلى مستوى 8810.98 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 107 ملايين سهم من خلال 8860 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 21.9 مليون دينار كويتي.

بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 10.26 نقطة بما نسبته 0.11% ليصل إلى مستوى 9070.78 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 97 مليون سهم عبر 6871 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 34.1 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 35.87 نقطة بما نسبته 0.36% ليصل إلى مستوى 10005.96 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 92 مليون سهم عبر 7240 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 18.8 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "الكوت" و"أجيال" و"خليج ت" و"وطنية" و"بترولية" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "امتيازات" و"فنادق" و"قيوين ا" و"ميدان" و"إنجازات" الأكثر انخفاضا.