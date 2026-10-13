سيارات كهربائية جديدة في مصر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة الكهربائية موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: أفاتار 12، وفولفو اي اس 90، واركفوكس الفا s5، وبي ام دبليو 7 Series، واكس بنج P7+ .

اكس بنج P7+ موديل 2026

تنتج سيارة اكس بنج P7+ موديل 2026 قوة 313 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وبها عزم دوران 450 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 75 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 530 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اكس بنج P7+ موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكس بنج P7+ موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكس بنج P7+ موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

قوة سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تصل إلي 523 حصان، وبها بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 708 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

فولفو اي اس 90 موديل 2026

سرعة سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 القصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها قوة 333 حصان، وبها عزم دوران 480 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 92 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 755 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فولفو اي اس 90 موديل 2026

تباع سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 950 ألف جنيه .

أفاتار 12 موديل 2026

عزم دوران أفاتار 12 موديل 2026 يصل إلي 650 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 94.5 كيلووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، وتنتج قوة 570 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أفاتار 12 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة أفاتار 12 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أفاتار 12 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 580 ألف جنيه .

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

تتسارع سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.7 ثانية، وبها عزم دوران 745 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها قوة 544 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون و 200 ألف جنيه .