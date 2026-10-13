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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كهربائية جديدة في مصر

سيارات كهربائية جديدة
سيارات كهربائية جديدة
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة الكهربائية موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: أفاتار 12، وفولفو اي اس 90، واركفوكس الفا s5، وبي ام دبليو 7 Series، واكس بنج P7+ .

اكس بنج P7+ موديل 2026

تنتج سيارة اكس بنج P7+ موديل 2026 قوة 313 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وبها عزم دوران 450 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 75 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 530 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اكس بنج P7+ موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكس بنج P7+ موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكس بنج P7+ موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

قوة سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تصل إلي 523 حصان، وبها بطارية سعة  80 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 708 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

فولفو اي اس 90 موديل 2026

سرعة سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 القصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها قوة 333 حصان، وبها عزم دوران 480 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 92 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 755 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فولفو اي اس 90 موديل 2026

تباع سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 950 ألف جنيه .

أفاتار 12 موديل 2026

عزم دوران أفاتار 12 موديل 2026 يصل إلي 650 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 94.5 كيلووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، وتنتج قوة 570 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أفاتار 12 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة أفاتار 12 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أفاتار 12 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 580 ألف جنيه .

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

تتسارع سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.7 ثانية، وبها عزم دوران 745 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها قوة 544 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون و 200 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة اكس بنج P7 موديل 2026 اركفوكس الفا s5 موديل 2026 اركفوكس الفا s5 فولفو اي اس 90 موديل 2026 فولفو اي اس 90 أفاتار 12 موديل 2026 بي ام دبليو 7 Series

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