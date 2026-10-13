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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيفية علاج واستعادة ترطيب الشعر شديد الجفاف

الشعر
الشعر

يمكن أن يتحول الشعر الجاف إلى شعر شديد التلف والتقصف إذا لم يتم التعامل معه بالطريقة الصحيحة. 

وتتطلب استعادة ترطيب الشعر ونعومته إجراء بعض التغييرات البسيطة في الروتين اليومي للعناية به، إلى جانب استخدام منتجات الترطيب العميق التي تساعد على الحفاظ على صحة الشعر وحمايته من الجفاف.

العناية بالشعر 
 

ووفقا لما جاء في موقع webmd يجب اختيار الشامبو والبلسم الخاليين من الكبريتات
تحتوي العديد من أنواع الشامبو التجارية على مواد كيميائية قاسية ومنظفات قوية، مثل الكبريتات، التي قد تزيل الزيوت الطبيعية من الشعر، ما يؤدي إلى زيادة جفافه وفقدان رطوبته ولذلك، يُنصح باستخدام الشامبو والبلسم المرطبين والمخصصين للشعر الجاف، مع اختيار المنتجات الخالية من الكبريتات، للمساعدة على الحفاظ على رطوبة خصلات الشعر وتقليل تعرضها للجفاف والتلف.
 

استخدام بلسم يُترك على الشعر دون شطفه
يساعد البلسم الذي يُترك على الشعر دون شطفه على توفير طبقة حماية إضافية تدوم طوال اليوم، إذ يساهم في الاحتفاظ بالرطوبة داخل خصلات الشعر، كما يساعد على تقليل تطاير الشعر وخشونته، ويجعله أكثر نعومة وسهولة في التصفيف ويمكن استخدام هذا النوع من البلسم بعد غسل الشعر وتجفيفه بلطف باستخدام المنشفة، من خلال وضعه على الخصلات والأطراف، مع اتباع تعليمات الاستخدام المدونة على المنتج.
 

النوم على أغطية وسائد من الحرير أو الساتان
قد يؤثر نوع غطاء الوسادة في صحة الشعر، إذ يمكن أن يؤدي الاحتكاك المستمر بين الشعر والأقمشة أثناء النوم إلى زيادة التشابك والتقصف، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من جفاف الشعر.
 

وتساعد أغطية الوسائد المصنوعة من الحرير أو الساتان على تقليل الاحتكاك بين الشعر والوسادة، ما قد يحد من التشابك والتكسر ويحافظ على نعومة الشعر أثناء النوم.
 

حماية الشعر من العوامل البيئية القاسية


يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لأشعة الشمس القوية والهواء الجاف والكلور الموجود في حمامات السباحة إلى الإضرار بالشعر وزيادة جفافه، خاصة عند التعرض لهذه العوامل لفترات طويلة دون اتخاذ إجراءات وقائية وللحد من هذه التأثيرات، يُنصح بارتداء قبعة عند التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع شطف الشعر بالماء العادي بعد الخروج من حمام السباحة للمساعدة على إزالة بقايا الكلور وتقليل تأثيره في الشعر.
 

متى يجب استشارة الطبيب


إذا كان جفاف الشعر شديدا ومصحوبا بتساقط غير طبيعي أو تقشر في فروة الرأس، فقد تكون هناك أسباب أخرى وراء هذه المشكلة، مثل بعض الحالات الصحية أو نقص عناصر غذائية معينة.
 

وفي هذه الحالة، يُفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية لتحديد السبب الأساسي لجفاف الشعر، وتقييم حالة فروة الرأس، وتحديد العلاج المناسب وفقا للحالة.
 

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