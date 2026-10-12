وصفة طبيعية لشعر صحي ولامع.. خبيرة تجميل توضح الطريقة

تبحث كثير من النساء عن طرق طبيعية للعناية بالشعر والحفاظ على لمعانه وقوته، خاصة مع التعرض لأشعة الشمس والاستخدام المتكرر لمجفف الشعر ومكواة الفرد، إلى جانب اختيار منتجات قد لا تتناسب مع طبيعة الشعر. وتبدأ العناية الصحيحة بالتعرف على نوع الشعر واحتياجاته، مع الاهتمام بالتغذية السليمة وتقليل العادات التي قد تؤثر سلبًا على صحته.

وفي هذا السياق، كشفت رضوى صقر، خبيرة التجميل، خلال حديثها في برنامج «إلى ربات البيوت»، عبر إذاعة البرنامج العام، عن مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الشعر، كما قدمت وصفة طبيعية باستخدام الأفوكادو وزيت الزيتون والعسل، موضحة طريقة تحضيرها وأهم الاحتياطات الواجب اتباعها قبل الاستخدام.

تحديد نوع الشعر قبل اختيار منتجات العناية

أكدت صقر أهمية معرفة طبيعة الشعر، سواء كان دهنيًا أو عاديًا أو جافًا، لاختيار الشامبو والبلسم والكريمات المناسبة لاحتياجاته، محذرة من استخدام منتجات غير ملائمة قد تؤثر على مظهره وحيويته.

كما نصحت بتقليل الاستخدام المتكرر لمجفف الشعر ومكواة الفرد، لأن الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى الجفاف والتقصف، مع ضرورة الانتباه إلى تأثير أشعة الشمس والعادات اليومية على صحة الشعر.

طريقة تحضير ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون للشعر

قدمت خبيرة التجميل وصفة طبيعية تتكون من ثمرة أفوكادو مهروسة جيدًا، وملعقتين من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من العسل.

وتُخلط المكونات جيدًا، ثم يُوزع الماسك على الشعر والأطراف، ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر باستخدام الشامبو والبلسم المناسبين لنوعه.

ويُفضل اختبار كمية صغيرة من الخليط على منطقة محدودة من الجلد قبل الاستخدام، مع التوقف فور ظهور أي علامات للتهيج أو الحساسية.

التغذية السليمة تدعم صحة الشعر

شددت صقر على أهمية التغذية الجيدة وشرب كميات كافية من المياه، مشيرة إلى دور العناصر الغذائية، ومنها فيتامينات مجموعة «ب» وفيتامين «هـ» والزنك، في دعم صحة الجسم والشعر.

ويساعد تناول الأطعمة المتنوعة، مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات ومصادر البروتين، على توفير العناصر الغذائية الضرورية، مع تجنب تناول المكملات الغذائية دون الحاجة إليها أو استشارة الطبيب.

نصائح مهمة قبل استخدام الوصفات الطبيعية

اختتمت خبيرة التجميل حديثها بالتأكيد على ضرورة اختبار الماسكات والوصفات الجديدة قبل استخدامها على الشعر أو البشرة بالكامل، لتقليل احتمالات حدوث الحساسية أو التهيج.

كما شددت على أهمية اختيار منتجات العناية المناسبة لطبيعة الشعر، وتقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية، والاهتمام بالتغذية المتوازنة، مؤكدة أن اتباع روتين مناسب يساعد على الحفاظ على مظهر صحي ولامع للشعر.