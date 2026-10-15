الشيخ ياسر سلمى: الحرية الدينية حق مكفول للجميع

خصصت الاعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج اليوم هنا القاهرة، المذاع عبر قناة مودرن أم تي أي، مساء الاربعاء، عن المواطنة حملت عنوان "المواطن مصري".

وعلقت الإعلامية فاتن عبد المعبود، قائلة :'"المواطنة تجمعنا والحرية الدينية حق للجميع.. اختلاف العقيدة لا يلغي حق كل إنسان في الاحترام والمساواة".

أكد ياسر سلمى الباحث بشؤون الشريعة الإسلامية، أن الدين يؤكد على مفهوم المواطنة والدين يقول إن الحرية الدينية حق مكفول للجميع، مضيفا أن كل صاحب دين له الحق في اعتناق العقيدة التي يريدها وفي النهاية نحن في وطن واحد.

واضاف ياسر سلمى الباحث بشؤون الشريعة الإسلامية، أن نريد أن نربي أبنائنا على احترام عقائد الآخرين، مشيرا إلى أن مطلوب كل واحد فينا يحترم عقيدة الآخر وهذا شيء في غاية الأهمية ويجب الانتباه له بشدة والحرية الدينية حق للجميع.