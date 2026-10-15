محافظ الإسكندرية: إنهاء معاناة استمرت 12 عامًا بالعجمي

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الأسكندرية مديرية الطرق و النقل بسرعة العمل على انهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الفتح بنطاق حي العجمي، باعتباره أحد المحاور المهمة التي تربط بين طريق الإسكندرية – مطروح والطريق الدولي الساحلي.

وأعلنت محافظة الإسكندرية الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الجانب الشرقي من شارع الفتح، في الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية – مطروح إلى الطريق الدولي الساحلي، فيما تتواصل حاليًا الأعمال بالجانب الغربي في الاتجاه من الطريق الدولي الساحلي إلى طريق الإسكندرية – مطروح، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 60% من إجمالي الأعمال المستهدفة بهذا الجانب.

وتضمنت الأعمال التي تم الانتهاء منها بالجانب الغربي تركيب شنايش الأمطار وتنفيذ الأرصفة، فيما يجري استكمال باقي الأعمال وفقًا لخطة التنفيذ، تمهيدًا للانتهاء من المشروع ورفع كفاءة الطريق في الاتجاهين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن تطوير شارع الفتح يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير المحاور المرورية الحيوية، وتحسين حركة التنقل بين الطرق الرئيسية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطريق، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق حي العجمي وغرب المدينة.

وشدد المهندس ايمن عطية على مديرية الطرق بضرورة الإسراع في استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة من أعمال التطوير وتعزيز كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بالإسكندرية.