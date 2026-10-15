حزنا على رحيل والده.. سائق توك توك يشعل النار في جسده بالعمرانية

في لحظة غلب فيها الحزن قدرته على التحمل، شهدت منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما أقدم سائق توك توك على إشعال النيران في جسده، إثر مروره بأزمة نفسية حادة عقب وفاة والده، في واقعة استدعت تدخل الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لنقله وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

بلاغ بواقعة مأساوية في العمرانية

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإصابة سائق توك توك بعدما أشعل النيران في جسده بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، برفقة سيارات الإسعاف، للتعامل مع الواقعة والوقوف على ملابساتها، فيما جرى نقل المصاب لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وفاة والده وراء الأزمة النفسية

وكشفت التحريات الأولية أن السائق كان يمر بحالة نفسية صعبة خلال الفترة الأخيرة، عقب وفاة والده، إذ تعرض لضغوط نفسية قاسية ارتبطت بفقدانه، قبل وقوع الحادث الذي أثار حالة من الحزن بين المتواجدين في محيط الواقعة.

وحررت الأجهزة المختصة محضرًا بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على جميع الملابسات والأسباب التي أحاطت بالحادث.