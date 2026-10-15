مهرجان التمور التاسع يكشف مفاجأة بسيوة.. 200 مجفف شمسي لصغار المزارعين

شارك مركز بحوث الصحراء، ممثلًا في محطة بحوث سيوة، في فعاليات المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية بواحة سيوة، حيث استعرضت المحطة عددًا من منتجاتها، من بينها زيت الزيتون والتمور السيوية وتمر المجدول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وإشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمحطات والمشرف على المحطات البحثية.

وأبدى اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، إعجابه بمنتجات المحطة، مشيدًا بالمواصفات العالية والجودة التي يتميز بها صنف المجدول وصلاحيته للتصدير، وأوصى بنشر المعاملات الزراعية المطبقة عليه وتعميمها على مستوى واحة سيوة، مع تقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين من خلال المحطة وفريق الباحثين بها، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالأصناف السيوية الأصلية باعتبارها العمود الفقري لإنتاج التمور بالواحة.

كما استعرض الدكتور رمضان الشافعي، رئيس محطة بحوث سيوة، نماذج من المجفف الشمسي للتمور داخل جناح المركز، والتي حظيت بإعجاب الزائرين، وعلى رأسهم الدكتور عبد الوهاب البخاري، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار وراعي المهرجان، مشيدًا بأهمية هذه النماذج التي تستهدف صغار المزارعين، والتي أنتجها ووزعها مركز بحوث الصحراء من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ومحطة بحوث سيوة.

ويسهم المجفف الشمسي في رفع القيمة المضافة للتمور السيوية والحفاظ عليها من عوامل التلوث، وقد امتد الإعجاب بهذا النموذج إلى أحد مسؤولي الغرفة التجارية، الذي تبرع بتكلفة تصنيع عشرة مجففات لتوزيعها على أهالي سيوة، فيما تعهد محافظ مطروح بزيادة عدد المجففات إلى 200 جهاز لصالح صغار المزارعين بالواحة.

وفي ختام زيارته لجناح مركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، نقل محافظ مطروح تحياته إلى الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، مشيدًا بجهود المركز في دعم المزارعين وتطوير إنتاج التمور بواحة سيوة.