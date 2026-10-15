أطعمة اقتصادية على مائدتك.. نصائح استشاري تغذية لنظام صحي دون تكلفة كبيرة

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن اتباع نظام غذائي صحي لا يتطلب تكلفة كبيرة، مشيرة إلى إمكانية الاعتماد على الأطعمة التقليدية مثل الفول والعدس والجبنة القريش والكشري.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أهمية زيادة الخضروات الطازجة مثل الجرجير والخس، وتقليل كميات الأرز والمكرونة عند إعداد الكشري، مؤكدة أن الخبز البلدي يمكن أن يكون جزءًا من النظام الغذائي الصحي.

وشددت على ضرورة الاعتدال في تناول المكسرات وبذور الشيا والكتان، رغم احتوائها على دهون وعناصر غذائية مفيدة، موضحة أن الإفراط في تناول الأطعمة الصحية قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

ونصحت الأسر بشراء احتياجاتها وفقًا لعدد أفرادها، ومقارنة الأسعار بين المتاجر لتقليل النفقات، مع زيادة الخضروات وتقديم كميات معتدلة من البروتين، وتنويع مصادره بين الأسماك والدواجن واللحوم والبقوليات.

كما أكدت إمكانية إعداد بدائل منزلية للأطعمة السريعة، مع الاعتدال في تناول الحلويات والاعتماد على الفاكهة كخيار أفضل للتحلية، بما يحقق التوازن الغذائي ويوفر نفقات الأسرة.