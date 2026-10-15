حرس الشرف يؤدون السلام الوطني أمام الرئيس السيسي خلال حفل تخرج طلبة أكاديمية الشرطة

في أجواء وطنية مهيبة، أدى حرس الشرف السلام الوطني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2026، وسط مراسم رسمية تعكس تقاليد الاحتفالات الوطنية.

وشهدت الاحتفالية حضور الرئيس السيسي وعدد من كبار المسؤولين وقيادات الدولة ووزارة الداخلية، إلى جانب مجموعة من العروض التي قدمها طلبة الأكاديمية، والتي تضمنت استعراضات ميدانية وقتالية أظهرت مهاراتهم ومستوى إعدادهم وتدريبهم.

ويأتي الحفل احتفالًا بتخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية، استعدادًا لبدء مسيرتهم المهنية والانضمام إلى صفوف الشرطة للمشاركة في أداء المهام الأمنية وخدمة الوطن.