الرئيس السيسي: «تحيا مصر بأبنائها».. تكاتف الشعب والجيش والشرطة أساس الحفاظ على الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الشعب المصري وتعاون مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، للحفاظ على أمن مصر واستقرارها ومواجهة التحديات المختلفة.

وشدّدت الرسالة على أن حماية الوطن مسئولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على مقدرات مصر ودعم مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك في سياق حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2026، الذي شهد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين وقيادات الدولة، إلى جانب عروض ميدانية وقتالية قدمها الطلاب، استعرضوا خلالها مهاراتهم وقدراتهم التدريبية استعدادًا للانضمام إلى صفوف العمل الشرطي.