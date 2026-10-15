طالبات أكاديمية الشرطة يقدمن عرضا للمجموعات القتالية النسائية في حفل التخرج 2026

قدمت طالبات أكاديمية الشرطة عرضًا للمجموعات القتالية النسائية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية لعام 2026، في إطار العروض الميدانية التي شهدتها الاحتفالية.



واستعرضت الطالبات خلال العرض مجموعة من المهارات والتدريبات القتالية، التي تعكس طبيعة التأهيل البدني والعملي الذي تتلقينه داخل الأكاديمية، استعدادًا للالتحاق بصفوف العمل الشرطي.

وشهد الحفل حضور الرئيس السيسي وعدد من كبار المسؤولين وقيادات وزارة الداخلية، إلى جانب عروض متنوعة قدمها الطلاب والطالبات، تضمنت تدريبات ميدانية واستعراضات أظهرت مهاراتهم وقدراتهم.