الزراعة: لجنة مبيدات الآفات الزراعية تنفذ الدورة التدريبية الثالثة لتأهيل مديري مصانع المبيدات

نفذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدورة التدريبية الثالثة ضمن البرنامج التدريبي المتكامل المخصص لتأهيل مديري مصانع المبيدات، والتي شهدت تدريب وتأهيل 18 مدير مصنع، ليصل عدد المتدربين الذين استفادوا من البرنامج الطموح إلى 48 مديراً، مما يعكس الإقبال الكبير وحرص اللجنة على توسيع قاعدة المستفيدين وتعظيم الأثر الإيجابي للبرنامج للارتقاء بمنظومة التصنيع المحلي.

وقالت الدكتورة هالة أبويوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن هذه الدورة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الارتقاء بقطاع التصنيع الزراعي وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، واستكمالاً للنجاح والمردود الإيجابي الذي حققته الدورتان الأولى والثانية، وتأكيداً على التزام وزارة الزراعة واللجنة برفع كفاءة الكوادر الإدارية والفنية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

واوضحت رئيس اللجنة، ان البرنامج التدريبي المستدام، يهدف إلى تزويد مديري المصانع بأحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال إنتاج وتداول المبيدات، مع ضمان الالتزام الصارم بالاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة محلياً ودولياً.

واشارت ابويوسف الى تركيز الدورة على تعميق المفاهيم المتعلقة بآليات الرقابة على الجودة، إدارة المخاطر المهنية، وتطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة المصانع الوطنية على إنتاج مبيدات آمنة وفعالة، تدعم الإنتاج الزراعي وتحافظ على الصحة العامة والبيئة.

منظومة الأمن الغذائي

وقال ان هذه السلسلة المتصلة من الدورات التدريبية، تعكس الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تقديم الدعم الفني والعلمي المستمر للمصنعين، سعياً لتطوير الصناعة المحلية بما ينعكس إيجاباً على منظومة الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي المصري.