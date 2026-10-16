قصة شاب مصري رزقه الله بـ50 ألف بعد يومين من الضيق

روى أحد رجال الأعمال، قصة شاب مصري كان يعمل في إحدى الدول العربية، تعرض لموقف اضطره إلى قضاء يومين في أحد أقسام الشرطة، بعدما تجاوز الخط المخصص بإشارة المرور، وطُلب منه الانتظار حتى يوم السبت لحين حضور القاضي، فظل حزينًا ومتضايقًا بسبب ما حدث معه.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «mbc مصر»، أن الشاب خرج يتجول فوجد مقهى في منطقة صحراوية، فجلس على دكة وطلب فنجان قهوة، قبل أن يصل رجل بسيارة نقل صغيرة ويسأل عن سعر قطعة أرض، ليخبره صاحبها أنها مقابل 17 ألفًا، فيعطيه 10 آلاف ويطلب منه الانتظار حتى يحضر بقية المبلغ.

وأضاف أن رجلًا آخر وصل بسيارة مرسيدس وأبدى رغبته في شراء الأرض نفسها، وعندما علم أنها بيعت بالفعل، عرض شراءها مقابل 25 مليونًا، ليتضح أن الرجل الأول فهم السعر على أنه 17 مليونًا وليس 17 ألفًا، وأنه لم يكن يحمل سوى 7 آلاف لاستكمال المبلغ الذي اعتقد أنه مطلوب منه.

وتابع أن المشتري الثاني وافق على دفع 17 مليونًا، ومنح الرجل الأول 8 ملايين إضافية، فيما قرر الرجل الذي ربح هذا المبلغ أن يمنح الشاب المصري 50 ألفًا، قائلًا له: «وجهك حلو يا مصري».

وأكد أن الشاب الذي قضى يومين حزينًا بسبب وجوده في قسم الشرطة، انتهى به الأمر إلى الحصول على 50 ألفًا لم يكن يتوقعها، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ»، وبالمقولة المتداولة: «لأرزقن من لا حيلة له حتى يتحير أصحاب الحيل»، في إشارة إلى أن الرزق قد يأتي بطرق غير متوقعة، مهما ظن الإنسان أن الظروف قد ضاقت به.