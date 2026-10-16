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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحوث الصحراء يشارك في مؤتمر دولي لمواجهة الجفاف والكوارث بإفريقيا

مؤتمر دولي لمواجهة الجفاف والكوارث بإفريقيا
مؤتمر دولي لمواجهة الجفاف والكوارث بإفريقيا
شيماء مجدي

تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شارك مركز بحوث الصحراء في المؤتمر الدولي حول الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود في إفريقيا، الذي عُقد بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، بتكليف من الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للدكتور أحمد عبد العاطي أحمد، المنسق التنفيذي وممثل مصر بلجنة العلم والتكنولوجيا ورئيس المفاوضين الأفارقة.

وجاءت المشاركة تلبيةً لدعوة المركز الإفريقي للبحوث والتنمية في مجال الحبوب الغذائية بالمناطق شبه القاحلة التابع للاتحاد الإفريقي (AU-SAFGRAD)، حيث شارك ممثل المركز متحدثًا في جلسة علمية حول إدارة القدرة على الصمود أمام الجفاف، واستعرض نموذجًا مصريًا للتكيف مع الجفاف والحد من مخاطر السيول وانجراف التربة، وحماية الموارد الرعوية وتنميتها بالساحل الشمالي الغربي لمصر.

وأكد الدكتور أحمد عبد العاطي أهمية تعزيز دور البحث العلمي الإفريقي في مواجهة الجفاف والكوارث البيئية، من خلال تطوير نظم الإنذار المبكر، وتكامل العلوم والسياسات، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية، وتمكين العلماء الشباب، وتوفير التمويل اللازم لإنتاج التكنولوجيا محليًا. كما شدد على أهمية تكاتف الدول الإفريقية لدعم إقرار إطار قانوني ملزم بشأن الجفاف خلال مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18)، المقرر استضافته في مصر عام 2028.

مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة

وفي ختام مشاركته، نقل ممثل المركز تحيات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز، مقدمًا الشكر للاتحاد الإفريقي (AU-SAFGRAD) على الدعوة والمشاركة في المؤتمر، الذي يأتي في إطار استعدادات القارة الإفريقية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المقرر عقده في تركيا الشهر المقبل.

علاء فاروق وزير الزراعة الكوارث الأمم المتحدة التصحر

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