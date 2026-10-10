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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحوث الصحراء يتابع حصاد الحقول الإرشادية للخروع بقطاع سيناء

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

تابع الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أعمال حصاد محصول الخروع بالحقول الإرشادية بمنطقة القنطرة شرق، ضمن برنامج «تعظيم القيمة المضافة من المحاصيل الاقتصادية بقطاع سيناء»، تنفيذًا لتوجيهات  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود مركز بحوث الصحراء لدعم زراعة المحاصيل الاقتصادية بالأراضي الهامشية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، أن المركز يعمل على إحياء زراعة الخروع بالمناطق التي اشتهرت بزراعته سابقًا، والاستفادة من خبرات المزارعين، إلى جانب توظيف نتائج البحوث التطبيقية والحقول الإرشادية في تحديد الأصناف والممارسات الزراعية الملائمة للظروف البيئية بالمنطقة، بما يدعم التوسع المدروس في زراعته وتعزيز الإنتاج المحلي من زيت الخروع وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح أن الخروع يمثل أحد المحاصيل غير الغذائية التي يمكن زراعتها في الأراضي الهامشية والاستفادة من بعض مصادر المياه غير التقليدية في زراعته، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المتاحة دون منافسة المحاصيل الغذائية على الأراضي الخصبة ومياه الري العذبة.

وأوضحت الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الاقتصاد الزراعي والباحث الرئيسي للبرنامج، أن المهمة تأتي ضمن برنامج لبناء قدرات المزارعين وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة لزراعة الخروع بمنطقة القنطرة شرق، والذي تضمن إقامة حقلين إرشاديين، أحدهما بالصنف المحلي والآخر بالصنف المستورد، خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر 2026، مشيرة إلى الأهمية الاقتصادية المتزايدة للمحصول في ظل ارتفاع احتياجات السوق المصرية من زيت الخروع.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ النباتات الطبية والعطرية بالمركز، أن نجاح زراعة الخروع يعتمد على اختيار الأصناف المناسبة وحسن إدارة الري ومتابعة جودة المياه، إلى جانب الالتزام بمواعيد الحصاد وجمع العناقيد الناضجة بصورة متتابعة، لافتًا إلى ارتفاع محتوى الزيت في بعض الأصناف إلى نحو 45–55%.

وشملت المهمة الميدانية أعمال الحصاد وتقييم الإنتاجية والوقوف على أهم الممارسات الفنية اللازمة لنجاح زراعة المحصول، ونفذها فريق من شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة، بما يدعم نقل الممارسات الزراعية الجيدة إلى المزارعين والتوسع المدروس في زراعة الخروع بقطاع سيناء.

الزراعة بحوث الصحراء مركز بحوث الصحراء المحاصيل الاقتصادية

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