مصطفى بكري: نسور القوات الجوية سطروا ملحمة من البطولة والشجاعة في معركة المنصورة



أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تحتفل في 14 أكتوبر من كل عام بعيد القوات الجوية، تخليدًا لذكرى معركة المنصورة الجوية التي سطر خلالها نسور القوات الجوية ملحمة وطنية من البطولة والشجاعة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” أن أبطال القوات الجوية جسدوا خلال المعركة روح التضحية والانتماء، وأثبتوا قدرة الإرادة المصرية على مواجهة التحديات وصناعة الانتصارات، في واحدة من أبرز المحطات التي تعكس كفاءة المقاتل المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن.

تأكيد قدرة المصريين

وتابع أن ذكرى عيد القوات الجوية تمثل مناسبة وطنية لاستحضار بطولات رجال القوات المسلحة وتضحياتهم في سبيل حماية مصر وصون أمنها واستقرارها، وتأكيد قدرة المصريين على تجاوز الصعاب وتحقيق الإنجازات بالإرادة والعزيمة.