إندونيسيا .. مقتل 4 من رجال الإطفاء أثناء حرائق في حديقة بجزيرة جاوة

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمقتل 4 رجال أثناء مكافحتهم حرائق الغابات في حديقة وطنية تقع على جزيرة جاوة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحرائق دمرت أكثر من 900.000 هكتار، تفاقمت هذا العام بسبب ظاهرة النينيو.

كما نشرت السلطات في جزيرة سومطرة الإندونيسية /60/ ألف عنصر لمكافحة الحرائق المستعرة هناك بعد أن أتت على نحو 300 منزل، وأجبرت مئات السكان على النزوح.

وتسببت الحرائق في تشكل ضباب دخاني كثيف محليا، مع تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، فضلا عن ارتفاع مستويات تلوث الهواء في سنغافورة وماليزيا.

كما أمر الرئيس برابوو سوبيانتو الحكومة الإندونيسية ببذل أقصى الجهود لمكافحة حرائق الغابات التي تستعر منذ ثلاثة أشهر في بعض المناطق.

ومن جانبه أعلن تيدي إندرا ويجايا أمين مجلس الوزراء أن الحكومة نشرت أكثر من/ 60/ ألف عنصر لمكافحة النيران.