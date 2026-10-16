فستان بلدي.. تعليق ناقد موضة على فستان أسماء جلال بمهرجان الجونة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للفنانة أسماء جلال، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

تألقت أسماء جلال على السجادة الحمراء بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش اللامع.

تزينت أسماء جلال بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

تعليق ناقد موضة على فستان أسماء جلال



علق ناقد الموضة اللبناني حكيم شاهين، على فستان أسماء جلال قائلا:"هو صحيح لابسة فستان اسود بس لمعته كثير بلدي."

تابع:"طالعة حلوه بالمجمل بس كفستان فقير بقصاته و موديله و خاصة قصة الصدر ياريت الحركة يلي في كانت شوية اقوى كان عطى حياة للاطلالة، هي حلوووة و التنسيق مرتب بس كفستان ماعجبني و خاصة القماشة المستخدمة."



