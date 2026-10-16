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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الصداع جرس إنذار لأمراض أخرى.. مراحل الخطورة وطرق الكشف المبكر

الصداع
الصداع
نهى هجرس

الصداع ألمٌ يصيب أي منطقة من الرأس، وقد تحدث نوبات الصداع في جانب واحد من الرأس أو كلا الجانبين، أو قد تنحصر في منطقة معينة، أو تنتقل عبر كل الرأس من نقطة معينة، أو قد تُسبب شعورًا بانضغاط الرأس بين فكين.

وقد يكون ألم الصداع حادًا أو نابضًا أو خفيفًا، يمكن أن تتفاقم نوبات الصداع تدريجيًا أو فجأة، وقد تستمر لأقل من ساعة حتى عدة أيام.

يمكن لأعراض الصداع أن تساعد الطبيب في تحديد سبب الصداع والعلاج المناسب، لا تحدث معظم حالات الصداع نتيجة مرض خطير، ولكن قد ينتج بعضها عن حالة مرَضية تهدِّد الحياة وتستدعي رعاية طارئة.

تقسَّم حالات الصداع في العموم حسب السبب على النحو التالي

حالات الصداع الأولي الأكثر شيوعًا هي:

الصداع العنقودي

الشقيقة (الصداع النصفي)

الصداع النصفي المصحوب بأورة

الصداع الناتج عن التوتر

الصداع النصفي اللاإرادي الناتج عن العصب الثلاثي التوائم (TAC)، مثل الصداع العنقودي والصداع النصفي الانتيابي

تُصنّف بعض أنماط الصداع الأقل شيوعًا ضمن أنواع الصداع الأولي، تتسم هذه الأنماط من الصداع بخصائص معينة، مثل استمرارها لفترات غير معتادة أو ارتباط الألم بنشاط محدد

ورغم تصنيفها ضمن فئة الصداع الأولي بشكل عام، قد يكون كل منها علامة على مرض كامن. ومنها:

الصداع اليومي المزمن (على سبيل المثال، الشقيقة (الصداع النصفي) المزمنة، أو الصداع المزمن الناتج عن التوتر، أو الصداع النصفي المستمر)

الصداع الناتج عن السعال

الصداع الناتج عن التمارين الرياضية

الصداع المرتبط بالنشاط الجنسي

يمكن أن تحدث بعض حالات الصداع الأولي بسبب عوامل تتعلق بنمط الحياة، بما في ذلك ما يلي

الصداع الثانوي

الصداع الثانوي أحد الأعراض التي تنتج عن مرض يحفز الأعصاب الحساسة للألم في الرأس، يمكن أن تُسبب العديد من الحالات المرَضية، بمختلف درجات شدتها، صداعًا ثانويًا.

وتشمل الأسباب المحتملة للصداع الثانوي ما يلي:

التهاب الجيوب الأنفية الحاد

تمزقات الشرايين (تسلخ الشريان السباتي أو الفِقرِي)

جلطة دموية (تخثر وريدي) داخل الدماغ، تختلف عن السكتة الدماغية

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ (انتفاخ في أحد شرايين الدماغ)

التشوه الشرياني الوريدي الدماغي — تكوّن غير طبيعي للأوعية الدموية في الدماغ

ورم الدماغ

التسمم بأول أكسيد الكربون

التشوه الخياري (مشكلة بنيوية في قاعدة الجمجمة)

الارتجاج

مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19)

الجفاف

مشاكل الأسنان

التهاب الأذن (الأذن الوسطى)

التهاب الدماغ

التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة (التهاب بطانة الشرايين)

الزَرَق (الزَرَق الحاد مغلق الزاوية)

ارتفاع ضغط الدم

الإنفلونزا وغيرها من أمراض الحمى

الورم الدموي داخل القحف (تمزق أحد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى نزف داخل الدماغ أو حوله)

أدوية علاج الاضطرابات الأخرى

التهاب السحايا (التهاب الأغشية والسائل المحيط بالدماغ والحبل النخاعي)

وقد يكون الصداع عرضًا لحالة خطيرة، مثل السكتة الدماغية أو التهاب السحايا أو التهاب الدماغ، لذلك يجب زيارة الطبيب فورا .

الصداع اسباب الصداع خطورة الصداع السكتة الدماغية

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