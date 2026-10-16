سوق السفر بلندن: مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030

قال كريس كارتر تشابمان مدير معرض سوق السفر العالمي في لندن، إن اختيار مصر شريكًا رئيسيًا في نسخة المعرض لعام 2026 يعكس الفرص الكبيرة أمام سوق السياحة المصري، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت 19 مليون سائح العام الماضي وأن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 يمثل هدفًا مهمًا يعكس تنوع المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف تشابمان، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المعرض يستقبل أكثر من 45 ألفًا من خبراء السياحة، لافتًا إلى أن الجناح المصري سيكون في قلب المعرض مع مشاركة نحو 110 عارضين من مختلف أنحاء مصر بما يتيح عقد اجتماعات بين الشركات المصرية والقطاع الخاص وشركات الطيران ومناقشة اتفاقيات مهمة تسهم في دعم حركة السفر خلال السنوات المقبلة.

وأوضح مدير المعرض أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار أصبحت في قلب صناعة السفر، مشيرًا إلى زيادة بنسبة 55% بين عامي 2024 و2025 في عدد مزودي الخدمات التكنولوجية المشاركين في سوق السفر العالمي، بالإضافة إلى أن المعرض سيناقش أيضًا قدرة صناعة السياحة على مواجهة الأزمات إلى جانب الاستدامة وتغير سلوك المسافرين والاتجاه المتزايد نحو البحث عن تجارب استثنائية ووجهات متنوعة.

وأشار «تشابمان» إلى أن مصر تستفيد من تنوع مقاصدها السياحية التي تشمل الآثار والسياحة الثقافية وشواطئ البحر الأحمر والتجارب الصحراوية فضلًا عن الاستثمارات في البنية التحتية والفنادق والمواصلات، لافتا إلى أن أكثر من مليون سائح بريطاني زاروا مصر العام الماضي، كما أكد أن الشراكة في المعرض تمثل فرصة لعرض التجارب السياحية المصرية أمام الأسواق الدولية وتعزيز التعاون بين الشركات بما يدعم نمو القطاع السياحي.